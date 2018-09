Indiase rechter besluit dat ontvoerde kleuter Insiya (4) bij vader in India blijft

22-08: Dit bericht blijkt te zijn gebaseerd op foutieve informatie. NU.nl heeft een rectificatie gepubliceerd in het volgende bericht.

Justitie in India ziet niet de vader, maar de moeder als ontvoerder van de kleuter. De Indiase advocaten van de vader hebben maandag zijn Nederlandse advocaat Gerard Sprong op de hoogte gebracht van de uitspraak, schrijft Het Parool.

"En ik heb geen enkele reden aan mijn collega, mevrouw Neville Majra, te twijfelen. Ik heb haar in Bombay ontmoet, een keurig en kundig advocaat,'' zegt Spong tegen de krant. De Hoge Raad in India moet het vonnis nog publiceren.

De strafzaak over de ontvoering van het meisje wordt in Nederland gevoerd. Daarentegen wordt de rechtszaak over de voogdij in India uitgevochten. De moeder van het meisje spande daarom in India een zaak aan om haar dochter terug te krijgen.

Een lagere rechter in India besloot eerder dat Insiya in maart terug naar Nederland moest keren. Maar de vader van het meisje ging hiertegen in hoger beroep.

Tegen vader en medeverdachten loopt in Nederland een strafzaak

De moeder vertrok eind 2014 met Insiya naar Nederland om een echtscheidingsprocedure in gang te zetten. De ouders liggen al jaren in scheiding en woonden voor de ontvoering voornamelijk in India.

In 2016 zou de vader, geholpen door zeven handlangers, zijn dochter met geweld hebben teruggehaald. Zij worden in Nederland verdacht van ontvoering. In april werden de laatste twee Amerikaanse verdachten vrijgelaten. Zij mogen de strafzaak afwachten in eigen land.

