Concertgebouw plaatst extra stoelen voor ode Aretha Franklin

Het Concertgebouw laste donderdag een concert in de Grote Zaal in, kort nadat bekend was geworden dat de zangeres was gestorven.

In het eerbetoon brengen onder anderen Michelle David en Shirma Rouse een ode aan Aretha Franklin en worden originele en integrale filmopnamen van haar optreden daar in 1968 getoond.

Precies een halve eeuw geleden gaf Franklin een legendarisch geworden optreden in het Concertgebouw. Het was ook het Europese debuut van 'The Queen of Soul'.

Aretha Franklin overleed donderdag op 76-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Zij werd wereldberoemd dankzij hits als Respect, I Say A Little Prayer en (You Make Me Feel Like a) Natural Woman.