Concertgebouw brengt ode aan Aretha Franklin met ingelast concert

Daarnaast zullen beelden worden vertoond van het concert dat Franklin in 1968 in het Concertgebouw gaf.

Enkele uren nadat bekend werd dat de wereldberoemde soulzangeres was overleden, was het ingelaste concert al geregeld. "We hadden heel toevallig niks gepland vrijdagavond. De zaal was dus beschikbaar", zegt een woordvoerder.

In augustus zong David ook al nummers van Franklin in het Concertgebouw, omdat het vijftig jaar geleden was dat de Amerikaanse zangeres daar optrad. "Gelukkig kon Michelle David morgen ook. Zo konden we dit snel neerzetten."

Het concert begint vrijdag om 21.00 uur. Kaarten kosten 15 euro.

Legendarisch concert

Het concert dat de zangeres in 1968 gaf, wordt als legendarisch gezien. Het was de enige keer dat ze in Nederland op het podium stond. "Het publiek was uitzinnig door al die power in haar stem", zegt de woordvoerder. "Die beelden laten we morgen weer zien."

Aretha Franklin, 'The Queen of Soul', overleed op 76-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Zij werd wereldberoemd dankzij hits als Respect, I Say A Little Prayer en (You Make Me Feel Like a) Natural Woman.