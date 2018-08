Amsterdam Man (35) krijgt zes jaar cel voor medeplegen poging doodslag IJburg Een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is vrijdag door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot zes jaar cel voor het medeplegen van een poging doodslag in een woning op IJburg in november vorig jaar. Volgens de rechtbank was hij waarschijnlijk in de woning om een drugsdeal te sluiten. Die drugsdeal zou verkeerd zijn gelopen.