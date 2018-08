Dit is er te doen op het Grachtenfestival in Amsterdam

Het thema dit jaar is 'Dichter bij de muziek'. Het festival duurt tot en met 19 augustus. Een selectie uit de tientallen optredens.

Feestelijke Opening – Het Compagnietheater

Julian Schneemann schreef een nieuw werk voor zijn ensemble Caravan en drie zangers uit alle windstreken. Een voorproefje van dit werk is te horen tijdens de opening van het festival. Verder treden celliste Ella van Poucke en pianist Camiel Boomsma op. Jazz-zangeres Sanne Rambags laat onder begeleiding van saxofonist Jesse Schilderink en drummer Joost Lijbaart enkele eigen gedichten horen.

Wanneer: vrijdag 10 augustus, 21.00 uur

Toegang: gratis

Buurtconcert: Nescio Ensemble – Middeliestraat

Strijkorkest Nescio Ensemble neemt bezoekers met zwoele zomermuziek mee op een muzikale reis. Het ensemble treedt op met woordkunstenaar Corinne Heyrman, waardoor gedichten en muziek elkaar inspireren en beïnvloeden.

Wanneer: zaterdag 11 augustus, 16.00 uur

Toegang: gratis

Lazy Sunday Jazz: DHD Trio – InterContinental Amstel Amsterdam

De composities van dit trio zijn een mix van Afro-Cubaanse muziek en moderne jazz. Geïnspireerd door het thema schreef elk van de drie muzikanten twee composities die gebaseerd zijn op gedichten. De gedichten zijn van onder andere Gerbrand Adriansz. Bredero en Jorge de Lima.

Wanneer: zondag 12 augustus, 11.00 uur

Toegang: 16 euro

Percussionparty! – Orlyplein

Het muziekinstrument de marimba heeft een rijke geschiedenis in verschillende werelddelen. Marimbaspecialist Maikel Claessens en multi-instrumentalist Yordi Petit experimenteren met een mix van eigentijdse klassieke muziek, easy listening en minimalisme.

Wanneer: maandag 13 augustus, 12.30 uur

Toegang: gratis

Club Grachtenfestival: Reflejos Del Alma – Strandzuid

In The Boat House pal naast het water luister je met een cocktail in de hand naar de zwoele flamenco- en jazzmuziek van het Jeff Heijne Trio. Conchita neemt het publiek, begeleid door de muziek, mee in de wereld van de flamencodans. De avond wordt vervolgd in The Beach Bar, buiten aan het water. De 3 VIOLAS begeleiden hier het napraten met hun jazz en impro's.

Wanneer: dinsdag 14 augustus, 21.00 uur

Toegang: CJP 10 euro, standaard kaarten 15 euro

Wandeling Het Rokin: Van parkeerplaats tot boulevard! – Het Compagnietheater

Een wandeling vanaf het Compagnietheater via de Nes naar het Rokin, dat de laatste jaren een gedaantewisseling onderging. Aan het Rokin zijn veel monumenten te vinden, zoals het negentiende eeuwse pand van sigarenhandel P.G.C. Hajenius en Schmidt Optiek, de oudste optiekzaak in Nederland.

Wanneer: woensdag 15 augustus, 14.30 uur

Toegang: 12 euro

Jong talent in de Oude Wester: Niels Jacobs – Westerkerk

Getalenteerde prijswinnaars van het Prinses Christina Concours spelen samen met organist Jos van der Kooy in de Westerkerk. De 19-jarige trombonist Niels Jacobs is deze donderdag aan de beurt. Jacobs won in 2018 het Prinses Christina Concours.

Wanneer: donderdag 16 augustus, 13.00 uur

Toegang: gratis

Wijnconcert Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet – Het Compagnietheater

Het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet combineert twee passies: klarinetmuziek en wijn. Het NAKK heeft een eigenzinnige kijk op klassieke muziek en ze staan erom bekend dat ze de harten van het publiek snel veroveren. Een van de leden van het kwartet, Tom Wolfs, mag zich sinds de zomer van 2017 vinoloog noemen. Tussen de stukken door vertelt Wolfs over de wijnwereld.

Wanneer: vrijdag 17 augustus, 19.00 uur

Toegang: 18 euro

Prinsengrachtconcert – Hotel Pulitzer Amsterdam

De gebroeders Lucas en Arthur Jussen verzorgen het Prinsengrachtconcert, samen met een aantal van hun muzikale vrienden. De broers hebben opgetreden op veel Nederlandse, maar ook buitenlandse concerten. Hun debuut-cd werd platina en won de Edison Klassiek Publieksprijs. Het Prinsengrachtconcert wordt live uitgezonden op NPO 2.

Wanneer: zaterdag 18 augustus, 21.20 uur

Toegang: gratis

Yannick Hiwat Sextet – Erasmuspark

Het Yannick Hiwat Sextet combineert de traditie van jazzcombo's met het klassieke strijkkwartet. De band brengt een fusie van traditionele Surinaamse en Sub-Saharan Afrikaanse muziek, hiphop in de stijl van J-Dilla en de klassieke muziekwereld, waarin ze zich laten inspireren door gebeurtenissen in de wereld die meer aandacht verdienen.

Wanneer: Zondag 19 augustus, 13.00 uur

Toegang: gratis

GrachtenfestivalPrijs en Junior Grachtenfestival

Tijdens het festival wordt jaarlijks de GrachtenfestivalPrijs uitgereikt. Verder is er het Grachtenfestival Conservatorium Concours, waar studenten van Nederlandse conservatoria zich aan het publiek presenteren.

Speciaal voor de kinderen is er het Junior Grachtenfestival. Elke dag van het Grachtenfestival zijn er speciale voorstellingen en concerten gerichten op kinderen. Zo zijn in de Hermitage flamenco-concerten voor kinderen vanaf 6 jaar. Voor de allerkleinsten zijn er meerdere voorstelling van het Babyconcert met het Marselje Duo. Ook is er een junior versie van het Prinsengrachtconcert.