World Dog Show van start in Amsterdam RAI

Amsterdam Directie Stedelijk Museum Amsterdam ziet niets in terugkeer oud-directeur Ruf De interim-directeur en de ondernemingsraad (or) van het Stedelijk Museum in Amsterdam zien niets in de terugkeer van oud-directeur Beatrix Ruf als tijdelijk adviseur. Bovendien zouden geldschieters van het museum zich op dit moment terugtrekken.