Rechtbank wijst klacht van inwoner over overlast fietsers in Amsterdam af

Hoewel de rechter de frustratie van de inwoner begrijpelijk noemt en stelt dat de hinder van fietsers aannemelijk is, is het volgens de rechter niet de taak van de rechtbank om afspraken over de handhaving te maken.

Dit is de taak van de burgemeester, de hoofdofficier van justitie en de hoofdcommissaris van politie, aldus de rechtbank.

Oud-advocaat Frank Bakker had de procedure aangespannen, omdat hij stelt dat Amsterdam in een fietsjungle is veranderd.

De rechtbank stelt dat de capaciteit van de politie echter niet onbeperkt is. Dat verkeersdelicten niet hoog op de prioriteitenlijst staan, zal Bakker daarom moeten accepteren.