Directie Stedelijk Museum Amsterdam ziet niets in terugkeer oud-directeur Ruf

Uit een vertrouwelijke brief in handen van AT5 blijkt verder dat de interim-directeur en de or hebben aangedrongen op het ontslag van de raad van toezicht.

Ruf stapte vorig jaar op als directeur van het Stedelijk Museum nadat er commotie was ontstaan rond haar nevenactiviteiten. Ze zou een paar ton hebben verdiend met haar kunstadviesbureau dat onder meer advies gaf over kunstuitleen. De oud-directeur diende op 17 oktober haar ontslag in.

Uit een onafhankelijk rapport bleek afgelopen juni dat ze ten onrechte was beschuldigd van belangenverstrengeling. Sindsdien wordt er gesproken over een mogelijke terugkeer van Ruf.

Naar aanleiding van dit rapport besloten drie leden van de raad van toezicht van het museum op te stappen.

Voorstel om Ruf terug te halen 'onverstandig'

Een woordvoerder van Ruf bevestigt in een gesprek met AT5 dat de raad van toezicht haar terug wilde halen als tijdelijk adviseur.

Maar uit de vertrouwelijke brief blijkt dat de directie en de or een adviesrol voor Ruf niet zien zitten. Ze noemen het voorstel met het oog op de toekomst van het museum "onverstandig".

Bovendien zou het personeel van het museum moeite hebben gehad met de manier waarop Ruf het museum bestuurde.

'Museum lijdt schade door onduidelijke situatie'

In de brief van 31 juli schrijven de directie en de or dat het Stedelijk Museum veel schade lijdt door de ongeorganiseerde en onduidelijke situatie rondom het bestuur en het toezicht op het museum.

Dinsdag dienden de drie nog overgebleven leden van de raad van toezicht hun ontslag in. Tegelijkertijd werd Truze Lodder benoemd als tijdelijk voorzitter van de raad.