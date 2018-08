Amsterdam Shirtloze winkeldief opgepakt na stelen van etenswaren in Scheldebuurt Een winkeldief is zondagavond op heterdaad betrapt in de Niersstraat in de Scheldebuurt. De man viel op omdat hij allerlei etenswaren stopte in het enige kledingstuk dat hij aanhad. Hij was enkel gekleed in een korte broek.