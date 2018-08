Guus Meeuwis en Broederliefde te zien tijdens opening Uitmarkt

Amsterdam Inspectie onderzoekt hulp voor nabestaanden van in metro doodgestoken man De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoek doen naar de slachtofferhulp die is verleend nadat een man in juli 2017 werd doodgestoken in een metro in Amsterdam. Er wordt onderzocht of de nabestaanden voldoende hulp hebben gekregen, maakt justitie vrijdag bekend.