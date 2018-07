Amsterdam eert ex-topsporter Jip van Leeuwen met onderscheiding

Van Leeuwen ontvangt de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de emancipatie van LHBTI-ers in de sport. Zo was hij in 1998 organisator van de Gay Games in Amsterdam.

De 75-jarige ex-topsporter was in de jaren vijftig de nummer twee speerwerper van Nederland. Later was hij tophandballer en handbaltrainer. Hij hield zijn homoseksualiteit destijds verborgen voor zijn medesporters. Pas in 1990 trad hij daarmee in de openbaarheid.

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam.