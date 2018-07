Bewoners van Amsterdam hebben grotere interesse in gemeentepolitiek

Interesse in de Amsterdamse gemeentepolitiek was in 2015 nog 65 procent, wat in 2017 licht was gestegen naar 68 procent.

Volgens Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS), het onderzoeksorgaan van de gemeente dat de Burgermonitor uitvoert, komt dat overeen met de hogere opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Deze ging van 50,1 procent in 2014 naar 52,2 procent in 2017.

Homoseksualiteit

Acceptatie van homoseksualiteit en diversiteit in Amsterdam is ook gestegen. Van de respondenten zegt 72 procent geen moeite ermee te hebben als hun kind een homoseksuele of lesbische relatie zou hebben.

In 2011 was dat nog 58 procent. Wel zegt 45 procent van alle respondenten geen enkele moeite te hebben met de acceptatie van homoseksualiteit.

OIS stelt dat Amsterdammers tolerant zijn in de acceptatie van genderdiversiteit. Zo zouden bewoners van de stad er minder vaak problemen mee hebben dan inwoners van andere plekken in Nederland als iemands geslacht niet geheel duidelijk is.

Verbondenheid

Van alle Amsterdammers voelt 81 procent zich verbonden met de stad. Dit aantal is in de laatste jaren stabiel gebleven, meldt OIS.

39 procent van alle Amsterdammers is daadwerkelijk in de stad geboren. De geboren Amsterdammers voelen zich wel wat meer verbonden met de stad dan de niet-geboren Amsterdammers.

Ten slotte voelen Amsterdammers zich meer verbonden met de hele stad dan met alleen hun stadsdeel, buurt of heel Nederland.