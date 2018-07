Amsterdam verwijdert tijdelijk kunstwerk in Erasmusparkgracht

Dat bevestigt het stadsdeel West woensdag in gesprek met NU.nl. De onderhoudskosten zouden een groot deel van het gehele budget voor kunst en cultuur in het stadsdeel bedragen.

Eerder liet kunstenaar Leonard van Munster op Facebook weten dat het werk Ile Flottante na vier jaar vernietigd zal worden.

De kunstenaar laat aan NU.nl weten het besluit te begrijpen. "Het was immers een tijdelijk kunstwerk". Toch vindt Van Munster het jammer. "Het heeft toch wat betekend voor de gemeenschap", meent hij. Het werk werd door onder meer studenten gebruikt om hun kunstprojecten in tentoon te stellen.

Ile Flottante is niet het eerste werk van Van Munster dat verwijdert wordt. Zo ook Under Heaven 4, een drijvend eiland waar grote flatgebouwen overliepen in gebergten en rotspartijen. Het kunstwerk stond in Amsterdam Nieuw-West en is in 2013 vernietigd.

Stroperig

Stadsdeel West zegt het werk van Van Munster te waarderen en in contact te staan voor nieuwe tijdelijke kunstwerken.

Van Munster staat hiervoor open, maar zegt dat het wel moeilijker wordt om dat te realiseren, omdat de samenwerking met gemeentes volgens de kunstenaar vaak nogal stroperig verloopt.

Van Munster vertelt dat het werk ook een tijd gekraakt is. Een 2 meter lange kraker zou er af en toe met zijn vriendin naar binnen glippen, vertelden buurtbewoners hem. "Dat is toch bijzonder. Het plafond van de villa is 1,5 meter hoog."

Dat gaf Van Munster wel het idee om de villa misschien op Airbnb te verhuren. "Dan verdienen we nog wat geld als kunstenaar."