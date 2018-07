Coentunnel weer open na zwaar ongeval en reparatie

Amsterdam Bewoners van Amsterdam hebben grotere interesse in gemeentepolitiek De gemeente Amsterdam heeft woensdag de Amsterdamse Burgermonitor 2017 gepubliceerd, een enquête voor en over de hele stad die sinds 1999 wordt afgenomen. Uit de cijfers blijkt onder meer dat interesse in gemeentepolitiek onder de Amsterdammers is gestegen, evenals de acceptatie van diversiteit in de stad.