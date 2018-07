Wekelijks honderden bekeuringen voor vervuilende bromfietsen in binnenstad

De overtreders kregen allen een boete van 65 euro thuisgestuurd. Dat meldt de verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma.

De milieuzone voor brom- en snorfietsen werd in de zomer van 2016 aangekondigd. Binnen de milieuzone mogen geen scooters rijden die voor het eerst zijn toegelaten voor 2011.

"Iedereen wil schone lucht inademen en daarom neemt Amsterdam extra maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren", verklaart Dijksma. "Een belangrijke stap op weg naar het doel: zoveel mogelijk uitstootvrij verkeer in de stad in 2025. Amsterdam is de eerste stad in Europa die deze ambitie heeft vastgelegd."

Effect

Dat de maatregelen van de gemeente effect hebben, blijkt uit cijfers van de Rijkdienst voor het Wegverkeer (RDW). Zo hebben veel voertuigeigenaren een brom- of snorfiets uit 2016, 2017 of 2018 gekocht. Ook wordt een derde van alle nieuwe elektrische scooters in Nederland verkocht in Amsterdam.