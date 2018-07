'In De Pijp neergeschoten crimineel lijkt poging tot liquidatie te overleven'

Dat schrijft Het Parool. Volgens de krant is een van de slachtoffers de crimineel A.I, die Saqib wordt genoemd. Hij zou door de recherche al gewaarschuwd zijn voor een aanslag op zijn leven.

De crimineel zou nog in het ziekenhuis liggen, maar zijn verwondingen lijken hem niet fataal te worden.

A.I werd bij het schietincident meerdere keren in zijn borst geraakt en ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De andere mannen werden in hun arm en been geraakt.

Witte bestelauto

De schutter is weggereden in een witte bestelauto. Het voertuig is in de loop van de nacht brandend aangetroffen op de Stadionkade in de stad, aldus de politie. De schietpartij vond om 18.50 uur plaats.