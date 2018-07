Waterschap laat voor het eerst in acht jaar water naar Watergraafsmeer pompen

"Tot acht jaar geleden werden de grachten geregeld gespoeld om de waterkwaliteit op peil te houden. Omdat het grachtenwater de laatste jaren steeds schoner is geworden, zijn we daar de laatste jaren mee gestopt", legt woordvoerder Diane Kleinhout uit.

"Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in de Watergraafsmeer zo ver gezakt, dat we nu opnieuw water de polder in laten stromen."

Het waterpeil is van cruciaal belang voor de stad. "Het waterpeil heeft invloed op de waterkwaliteit en het grondwater, maar ook op bijvoorbeeld de houten palen waar huizen op staan. Ook de kades hebben een bepaalde waterdruk nodig, zodat deze niet beschadigd raken."

Waternet benadrukt dat er geen gevaar is, maar dat de ingreep wel bijzonder is. "Het is voor het eerst in acht jaar dat we maatregelen moeten nemen."