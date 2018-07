Ook voor automobilist veranderingen door opening Noord/Zuidlijn

Vanaf zaterdagavond 20.00 uur is er geen doorgaand autoverkeer meer mogelijk voor het Centraal Station langs en door de Paleisstraat. Op de Nieuwezijds Voorburgwal wordt eenrichtingsverkeer ingesteld, van het station richting het Paleis op de Dam.

Automobilisten die in het centrum toch van Oost naar West willen rijden, kunnen alleen nog achter het Centraal Station langs door de Michiel de Ruijtertunnel. Vrachtverkeer moet daarbij wel rekening houden met een maximale doorrijhoogte van 3,2 meter in verband met het spoorviaduct.

Omdat het vanwege werkzaamheden rond het Rembrandtplein tot november niet mogelijk is om langs de Amstel richting het Muntplein te rijden, is het tijdelijk voor autoverkeer toegestaan om van de Vijzelstraat over het Muntplein naar het Rokin te rijden.

Voetgangers en fietsers

De gemeente wil met de nieuwe maatregelen meer ruimte geven aan voetgangers en fietsers. Volgens de gemeente blijft de binnenstad nog wel bereikbaar voor bewoners en laad- en losverkeer, maar is er wel sprake van extra reistijd.

De nieuwe hoofdroutes worden ingesteld, omdat volgens de gemeente uit onderzoek is gebleken dat 40 tot 60 procent van het autoverkeer overdag in de binnenstad geen bestemming in het stadshart heeft. Het onderzoek wijst verder uit dat het niet efficiënt is als het stadshart als doorgaande route wordt gebruikt.