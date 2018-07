Auto raakt twee bomen bij flinke crash in Sloterdijk

De bestuurder van de auto verloor rond acht uur waarschijnlijk de controle over het stuur. De auto raakte twee bomen en crashte in de berm. In het groen en op de weg liggen allerlei brokstukken, vertellen ooggetuigen. De inzittenden zouden op eigen kracht het voertuig hebben verlaten.

In de auto zat behalve een mannelijke bestuurder ook een vrouw. Zij is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar zou geen zware verwondingen hebben opgelopen. De mannelijke bestuurder is gevraagd om een blaastest te doen. Het resultaat daarvan is niet bekend.

De Westpoortweg is afgesloten vanwege het ongeluk.