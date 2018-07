Politie doet geen onderzoek naar tweede dreigbrief Queers Café

Het is de tweede keer dat het café een soortgelijke brief ontvangt. In april werd er ook een brief met vrijwel hetzelfde handschrift bezorgd. "Dit is brief nummer twee. Ik ben bijzonder verrast", zegt eigenaar Marcel.

Barman Sjoerd: "Ik probeer er heel nuchter over te doen. Het is gewoon een vraag om aandacht. Maar er staan natuurlijk wel heftige dingen in. Waarom zou je tijd willen maken om zo'n brief te sturen?"

Queers Café bestaat nu zo'n drie jaar en staat bekend om de homovriendelijke avonden en om de uitbundige feesten met drag queens. Marcel zag de tweede brief twee avonden geleden in de brievenbus liggen. "Ik zou wel willen weten wat de schrijver voor beweegredenen heeft om deze brieven te sturen."

De eignaar van Queers Café heeft contact opgenomen met het speciale Roze in Blauw-team van de politie, dat opkomt voor de rechten van LHBTI'ers. Zij hebben een dossier aangemaakt.