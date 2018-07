Amsterdam Politie op zoek naar man die tabakszaak Slotermeer invluchtte met pistool De politie is op zoek naar een man die op 19 januari met een pistool een tabakszaak binnen kwam rennen op de Burgemeester de Vlugtlaan in Slotermeer. De man was even daarvoor mogelijk betrokken bij een schietpartij en zocht daarna zijn toevlucht in de winkel.