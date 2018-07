'Dader schietpartij Stromarkt bevindt zich mogelijk in Verenigd Koninkrijk'

De dader komt mogelijk uit Manchester of Merseyside, meldt Sky News. In mei dit jaar werd bekend dat het om een Brit ging. De man wordt nu gezocht door de National Crime Agency (NCA).

Bij de schietpartij raakte een 55-jarige Brit ernstig gewond. Het zou gaan om crimineel Allan P. De man ligt nog steeds in coma. Op de beelden die zijn vrijgegeven is te zien hoe de twee mannen even voor het schietincident nog met elkaar staan te praten.

Opvallend is hoe relatief rustig de schutter wegloopt na zijn daad. Op beelden is te zien dat hij vlucht via de Singel, in de richting van de Nieuwendijk. Vervolgens heeft hij een fietstaxi genomen richting winkelcentrum Magna Plaza aan de Nieuwezijds Voorburgwal. Vanaf dat moment verdwijnt hij van de radar.

De politie heeft het vermoeden dat de schutter vanaf de Magna Plaza een taxi heeft genomen. Ook zou het kunnen zijn dat hij zijn weg vervolgde met het openbaar vervoer. Getuigen die de man hebben zien vluchten worden nog steeds verzocht zich te melden.

Op het moment van de schietpartij droeg de schutter een zwarte capuchon met daaronder een spijkerbroek. Het was die avond druk op straat. De politie hoopt dat voorbijgangers iets gezien hebben en kunnen helpen in het onderzoek.