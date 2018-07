Gebruik xtc in Amsterdams uitgaansleven verder toegenomen

35 procent van het uitgaanspubliek gebruikt xtc. In 2013 was dit 29 procent, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en Jellinek Preventie.

Er werden 639 bezoekers van clubs en festivals ondervraagd. Een zelfde onderzoek werd ook gehouden in 2013. De onderzoeks concluderen ook dat millenials "een gezonde leefstijl schijnbaar moeiteloos weet te combineren met werk, studie én drugsgebruik binnen een straf tijdsregime."

48 procent van het uitgaanspubliek heeft in de laatste maand nog xtc gebruikt en 21 procent MDMA-poeder. Dit aantal is iets minder dan in 2013.

Het MDMA-gehalte per pil is toegenomen. Gemiddeld bevat een pil 169 milligram MDMA. In 2013 was dit 148 milligram. De helft van het geteste publiek wist niks over deze sterkte.

Andere drugs

26 procent gebruikte de afgelopen maand cocaïne en 19 procent amfetamine. Beiden zijn niet erg toegenomen sinds 2013. Ook tijdens het uitgaan is het gebruik van deze drugs vrijwel gelijk gebleven, respectievelijk 10 en 11 procent.

De drug ketamine werd tijdens het uitgaan door 8 procent van de mensen gebruikt. Een kwart van de ondervraagden nam het afgelopen jaar ketamine tot zich, wat hetzelfde is als in 2013. In 2008 nam nog maar 4 procent van de ondervraagden ketamine.

Alcohol en roken

Het onderzoek besteedt ook aandacht aan alcohol en roken. 82 procent van de mensen drinkt alcohol tijdens het uitgaan. Met het drinken voor en na het uitgaan erbij werden er gemiddeld 8 glazen gedronken op een avond.

23 procent van het uitgaanspubliek rookt dagelijks. Dit aantal is sinds 2013 niet enorm afgenomen, maar vanaf 1995 bijna gehalveerd.