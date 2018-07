The Voice-winnaars op Kinderprinsengrachtconcert

De popartiesten krijgen gezelschap van de jonge klassieke talenten Joël Hillebrandt (piano), Adinda van Delft (viool), Sarah van der Lijke (dwarsfluit) en het ensemble van het Jeugd Orkest Nederland. Buddy Vedder presenteert het evenement.

Het Kinderprinsengrachtconcert gaat traditiegetrouw vooraf aan het Prinsengrachtconcert, en brengt popmuziek samen met klassiek talent. De beroemde pianobroers Lucas en Arthur Jussen deden ooit mee aan het kinderconcert en verzorgen dit jaar het hoofdprogramma op de Amsterdamse gracht.

Joël Hillebrandt (13) uit Koog aan de Zaan brengt samen met zangeres Elise het nummer Count On Me van Bruno Mars. De tienjarige Adinda van Delft, uit Berkel en Rodenrijs, doet met Jim van der Zee I’m On Fire van Bruce Springsteen. En Sarah van der Lijke (11) uit De Steeg speelt met Vajèn van den Bosch Somewhere Over The Rainbow.

Het Kinderprinsengrachtconcert wordt op zaterdag 18 augustus om 17.25 uur uitgezonden door AVROTROS op NPO Zapp.