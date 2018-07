NK openwaterzwemmen in Amsterdamse Bos afgelast vanwege blauwalg

NUweekend Zwemmen in de natuur: Wat zijn de risico's? Met het mooie zomerweer is het aantrekkelijk om in natuurwater te zwemmen. Dat kan op veel plaatsen in Nederland. Tegelijkertijd wordt de kans op onder meer het ontstaan van de ziekteverwekkers blauwalg en botulisme in het water groter. Waar moet je op letten en wat zijn de risico's?