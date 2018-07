Zo wordt de opening van de Noord/Zuidlijn gevierd

Tijdens de officiële opening houdt cabaretier Martijn Koning een korte conference over de totstandkoming van de metrolijn en geeft de nieuwe burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, een presentatie. Wethouder Sharon Dijksma van Verkeer en Vervoer is ook aanwezig. In een speciale uitzending, gepresenteerd door Dionne Stax, doet de NOS op NPO 1 ook verslag van het feestelijke moment.

Het Nederlands Kamerorkest laat van zich horen tijdens de openingshandeling. Daarna nemen een paar honderd genodigden vanaf Amsterdam Centraal Station de allereerste officiële metro naar station Noord.

"Elk station zal worden geopend door een Amsterdammer die iets met het nieuwe station heeft", legt een woordvoerder uit. "Zo zal een zakenman die werkt op de Zuidas station Zuid openen. Een jonge metrofanaat uit Amsterdam Noord knipt het lint door bij station Noord."

Naast de officiële opening wordt de Noord/Zuidlijn geëerd met vele andere festiviteiten op verschillende gloednieuwe metrostations. Deze duren van 14.00 uur tot 21.00 uur. Voor de ondergrondse activiteiten is een kaartje vereist, voor die boven de grond niet. Een globaal overzicht:

Station Noord

Op station Noord verzorgen De Kidsband, De Volksopera en Bob Fosko & Def P en Cattooh en Kenny de muziek. Daarnaast is er een kunsttour en architectuurtour te volgen in het gloednieuwe station.

Station Noorderpark

Hier wordt gedanst door de groepen Deladanse en Urban Suvadi. Zanger Kees Negenman en rappers Hattje Komro en Lil’CB zingen het publiek toe. Daarnaast is er de mogelijkheid om professioneel geschminkt te worden door Indigo Colors en kunnen mensen een Kunsttour volgen.

Ook in de buurt is er van alles te doen. Zo geven ecologen Fred en Melvin een rondleiding en is er voor kinderen een tactisch bosspel. Bijna de hele dag zal De Roze Tanker zingen en jammen.

Station Rokin

Gedurdende de hele dag vertelt stadsarcheoloog Jerzy Gawronski samen met Jasper Kzaier en Peter Kranendonk in het station over archeologie.

Op het straatpodium is het de hele dag feest met optredens van onder andere Shirma Rouse, FemaleFusion en DJ Friso. Kinderen kunnen in de buurt op het kindertreintje gaan en ouderwets spijkerbroekhangen.

Centraal Station

Op het Centraal Station zal onder meer het veertigkoppige koperorkest Amsterdam Brass muziek spelen. Van klassiek tot modern en van rustig tot swingend.

Daarnaast wordt er op dit station, net als op elk deelnemend station geschaakt onder leiding van Het Kroeglopers Schaaktoernooi Amsterdam. In plaats van kroeg naar kroeg, leidt de route van station naar station.

Station Vijzelgracht

In de buurt van Station Vijzelgracht is foto-expositie 'Onze Vijzelgracht' (1999 – 2018) te vinden. Op het podium spelen onder andere Bouworkest en Koor-gaat-door en 'Ode aan Shaffy', met zijn vaste pianist Nico van der Linden.

Station De Pijp

Goochelaar Jeffrey Wijkhuisen vermaakt de kinderen in station De Pijp met vernuftige trucs. In de buurt De Pijp zijn vier themawandelingen te lopen door belangstellenden.

Station Europaplein

Het publiek wordt hier professioneel geschminkt door Indigo Colors. A Capella Ensemble en VLVT Vocal Group zingen en op het Europaplein worden gratis ijsjes uitgedeeld.

Station Zuid

De kinderen worden vermaakt door de 'muzikale mafketels' van Stadsavonturen. In de buurt worden rondleidingen gegeven op de Zuidasdok en duurzaam paviljoen Circl, en is er een Rooftopexpeditie en een Get Lost Art Route.