Amsterdamse JP Coenschool gaat De Indische Buurtschool heten

Dat bevestigt adjunct-directeur Jannie Tuin in gesprek met NU.nl. De verandering komt voort uit de discussie die is ontstaan over de daden van Jan Pieterszoon Coen.

Coen was gouverneur-generaal van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in toenmalig Nederlands-Indië. Historici zijn het vrijwel unaniem met elkaar eens dat hij daar een bloedig koloniaal bewind voerde, waardoor duizenden doden vielen.

"De naam strookt niet meer met de kernwaarden die wij als school hebben", zei directeur Sylvie van den Akker eerder over het voornemen. Volgens de directeur is de openbare basisschool de enige multiculturele school in de buurt. Daardoor zou de naam niet meer bij hun "uitstraling van tolerantie en verscheidenheid" passen.

Onderwerp van discussie

De directeur zegt dat het idee voor naamsverandering al meer dan drie jaar onderwerp van gesprek is bij personeel, ouders van leerlingen en buurtbewoners.

Het standbeeld van J.P. Coen in Hoorn is ook al jaren onderwerp van discussie. In 2012 besloot de gemeenteraad het beeld te laten staan, maar met een aangepaste tekst waarbij melding wordt gemaakt van de wandaden.