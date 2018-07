Gemeente stopt met cameratoezicht op H.J.E. Wenckebachweg

De gemeente zegt in een brief aan de bewoners dat het cameratoezicht niet meer noodzakelijk is. Er vinden te weinig incidenten plaats en de camera's nemen onvoldoende waar, dat het digitale toezicht niet meer juridisch te verdedigen is.

Op de H.J.E. Wenckebachweg wonen veel studenten in containerwoningen. Zij zijn bang voor nieuwe incidenten, nu het cameratoezicht verdwijnt. Ook zijn ze het niet eens met de analyse van de gemeente en politie dat er weinig incidenten plaatsvinden.

Ondanks dat de camera's verdwijnen, zegt de gemeente wel bezig te zijn met de veiligheid in het gebied te vergroten. Zo is kort geleden defecte straatverlichting hersteld.

De gemeente zegt in contact te blijven met de studenten over de situatie. Het toenemend aantal toeristen zorgt voor een nieuwe uitdaging: zij zijn namelijk een risicogroep wat betreft straatroven. Er wordt in samenwerking met de drie hotels in de buurt ingezet op preventie.