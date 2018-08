Dit verandert er in het openbaar vervoer in Amsterdam door de Noord-Zuidlijn

Het GVB stapt met de komst van de Noord-Zuidlijn over op het zogeheten 'visgraatmodel'. Dit houdt in dat de nieuwe metrolijn de "levensader" van het openbaar vervoer in de stad wordt. Alle andere lijnen zullen op deze levensader aansluiten. Voor de meeste mensen zal de reistijd daardoor korter worden, maar veel andere reizigers zullen juist vaker moeten overstappen.

Door de komst van de Noord-Zuidlijn heeft Amsterdam er ook zeven nieuwe stations bij. In het centrum zijn dit Rokin en Vijzelgracht. De bedoeling is dat reizigers vooral ondergronds gaan reizen om zo de verkeersdruk op de straten in het centrum te verlichten.

In dit gebied zullen ook veel minder trams gaan rijden, waardoor er meer ruimte komt voor voetgangers en fietsers. Ook in het stadsdeel Zuid is dit het geval.

Bussen

De ingebruikname van de nieuwe metrolijn zal vooral voor inwoners van stadsdeel Noord de nodige veranderingen teweeg brengen. In dit stadsdeel gaat het uitgebreide busnetwerk namelijk op de schop.

Veel bussen die voorheen naar Amsterdam Centraal reden, zullen vanaf nu aan de noordelijke kant van het IJ blijven en daar aansluiten op de Noord-Zuidlijn. Voor veel inwoners van Amsterdam Noord betekent dit dat ze een aantal keer moeten overstappen om in het centrum te komen. Meerdere bewoners vrezen daarom dat ze van het centrum worden afgesloten als de metro niet rijdt.

Tramlijnen

Tramlijn 9 in Amsterdam Oost heet voortaan lijn 19 en gaat Diemen en Sloterdijk met elkaar verbinden. Lijn 1 wordt de nieuwe verbinding tussen het oosten en het westen van de stad.

Deze lijn blijft rijden tussen Osdorp en het Leidseplein, maar zal voortaan ook doorrijden naar het Muiderpoortstation. Daarom gaat lijn 14 verdwijnen uit Amsterdam en alleen nog maar vanaf Amsterdam Centraal naar Oost rijden.

Onder meerdere inwoners van Amsterdam West was dit geen welkome verandering. Daarom werd actiegroep 'Tram 14 mot blijfe' opgericht. Ondanks alle inspanningen hebben ze niet voor elkaar gekregen dat lijn 14 vanaf zondag dezelfde route rijdt.