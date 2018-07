In een ruit van de zaak is een kogelgat te zien en de gevel is gedeeltelijk dichtgetimmerd. De politie bevestigt dat er op de zaak geschoten is.

Verder is er nog weinig bekend. Ook of er opzet in het spel is, is niets bekend. De kapsalon is zaterdag 'wegens omstandigheden' gesloten, zo staat er op een briefje op de deur.