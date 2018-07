Tien banen weg bij MC Slotervaart door financiële situatie

Voor de medisch specialisten betekent dit dat er per persoon meer werk uitgevoerd moet gaan worden. Het MC Slotervaart moet de banen gaan schrappen vanwege de slechte financiële resultaten van de laatste jaren. "Wij zijn met de specialisten aan het nadenken over natuurlijk verloop en plaatsing in andere klinieken in de stad. We hopen dat er geen gedwongen ontslagen gaan vallen", zegt bestuursvoorzitter Willem de Boer.

De medische staf stuurde in mei al een brandbrief aan de Raad van Bestuur (RvB) van het ziekenhuis. Hierin spreken ze van een 'crisis' en vrezen ze het faillissement van het ziekenhuis. Ze schreven geen vertrouwen meer te hebben in de manier waarop de RvB de huidige situatie controleert. "Wij maken ons ernstig zorgen en denken dat de huidige aanpak van de RvB zal leiden tot een faillissement van ons ziekenhuis." Nu moeten er dus tien fte van die afdeling uit.

Over 2017 verwacht De Boer 'een klein verlies' van twee miljoen euro. Over hoe de financiële situatie er aan het eind van dit jaar voorstaat kan De Boer nog niks zeggen. 'In het eerste halfjaar hebben we meer kosten gemaakt dan opbrengsten. Daarom ook deze reorganisatie. Het is nu nog te vroeg hoe het einde van het jaar eruit gaat zien. We zijn pas halverwege.'

'Vrees onterecht'

De vrees van de medisch specialisten voor een failissement van het ziekenhuis is volgens De Boer onterecht. "Wat we wel zien is dat we tot 20 miljoen nodig hebben voor het achterstallige onderhoud aan dit gebouw. Dat geld hebben we niet en daarvoor zullen we ook naar de bank toe moeten gaan."

Ook heeft het ziekenhuis defecte apparatuur en problemen met de klimaatbeheersing. Vorige maand nog waren de deuren vier dagen dicht voor spoedpatiënten, zo bleek uit onderzoek van NRC en Het Parool. "We hebben ook allerlei externe partijen en naar laten kijken. We kijken zelf ook hoe we omtrent de koeling de juiste stappen kunnen gaan nemen. Alles om dit in de toekomst nog eens te voorkomen."

Ook al zijn er veel problemen, de veiligheid van de patiënten is niet in het geding, zo belooft De Boer. Ook ziet hij de toekomst van het ziekenhuis met vertrouwen tegemoet. "Wij gaan deze crisis overleven. Het Slotervaart heeft de afgelopen veertig jaar al meerdere crises overleefd. Ook deze storm zullen we doorstaan. We zullen de komende jaren de zorg blijven leveren aan de Amsterdammers. Daar is geen enkele twijfel over mogelijk."