Defensie blijft op Marineterrein in Amsterdam

Defensie behoudt haar helikopterlandplaats, al wordt die wel verplaatst naar een andere plek op het terrein. Ook blijft het sportveld met bijbehorende sportaccommodatie en het evenementengebouw in het bezit van de Marine. Wel is er met de gemeente afgesproken dat de sportgelegenheden mogelijk ook door andere partijen gebruikt kunnen worden.

Eerder besloot Defensie het terrein te verkopen aan de gemeente om een bezuinigingsoperatie te kunnen bekostigen. Na de bezuinigingen krijgt de krijgsmacht er echter voor het eerst in jaren weer weer geld bij. Daardoor kan Defensie meer locaties behouden, waardoor het niet wil vertrekken uit Amsterdam.

Bouwplannen

De gemeente moet daardoor haar bouwplannen voor het terrein aanpassen. De stad had er eerder een mix gepland van innovatieve bedrijven, woningen en openbare ruimte. Het is nog onduidelijk hoe rigoreus deze plannen gaan veranderen. Of er daadwerkelijk minder gebouwd gaat worden, of dat een gedeelte van het openbare groen wordt opgeofferd, dat zal wethouder Kock woensdag vertellen tijdens een toelichting in de gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ordening.

Het vrijgegeven terrein waar onder andere een cafe en bierbrouwerij gevestigd zijn, zal deel uit blijven maken van de herontwikkeling. Ook is afgesproken dat de voorwerf onbebouwd blijft. Op een later moment wordt er besloten over het depot van het Scheepvaartmuseum.

Het 14 hectare grote terrein ligt vlakbij Amsterdam Centraal Station. De hoofdstad kreeg het in 2013 terug nadat het ongeveer 350 jaar in handen was geweest van de marine.