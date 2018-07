AMC kan mogelijk niet alle patiënten kinderafdeling VUmc opvangen

Dat zou betekenen dat deze kinderen niet in Amsterdam terecht kunnen voor zorg. "Ook wij kampen met een tekort zoals men in het hele land kampt met een tekort aan IC-verpleegkundigen', aldus Job van Woensel, Hoofd IC Kinderen van het AMC. De kinder-IC van het VUmc is in ieder geval tot en met september gesloten.

"Wel kunnen we garanderen dat kinderen die het nodig hebben naar een andere intensive care kunnen. We hebben korte lijntjes met onze collega's in Leiden, Utrecht en Rotterdam. Desnoods rijden we naar Nijmegen of zelfs Groningen."

De spoedeisende hulp voor kinderen (SEH) van het VUmc zal wel openblijven. Het ziekenhuis zoekt alternatieve oplossingen voor niet-acute problemen.

Het tekort is niet alleen een probleem in het VUmc. In het hele land zijn er te weinig kinderverpleegkundigen beschikbaar. Volgens het Capaciteitsorgaan hebben de ziekenhuizen de opleidingen voor gespecialiseerde verpleegkundigen verwaarloosd.