Opnieuw woning beschoten in Amsterdam

Rond 4.30 uur schrokken buurtbewoners wakker van meerdere harde knallen. De politie zou meerdere telefoontjes hebben gekregen en is vervolgens op zoek gegaan naar de oorzaak van de harde knallen. Uiteindelijk werden in de Quellijnstraat kogelgaten in een raam gevonden.

Het is de vierde keer in twee weken tijd dat er in en rond de stad een woning is beschoten. Vorige week is een woning in de Kolenkitbuurt beschoten. Enkele dagen daarvoor is een woning in Diemen beschoten en is daar een handgranaat voor de deur gelegd.

Een paar dagen eerder is een slagerij op de Van Woustraat ook al beschoten.