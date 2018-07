Intensive Care Kinderen VUmc stopt met opnames wegens personeelstekort

Amsterdam Roemeen (26) drie jaar cel in voor steekpartij in Irish Pub Nieuwendijk De 26-jarige Roemeen die in juli vorig jaar een 35-jarige Roemeen in zijn rug stak, moet drie jaar de cel in. De steekpartij vond plaats in een Irish Pub aan de Nieuwendijk. Ook moet de dader ruim 11.000 euro schadevergoeding aan het slachtoffer betalen.