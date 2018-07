Roemeen (26) drie jaar cel in voor steekpartij in Irish Pub Nieuwendijk

Op de avond van 31 juli 2017 stond de 26-jarige Roemeen in de pub op de Nieuwendijk. Aan de politie verklaarde hij dat hij iemand het café in zag rennen. Die man sloeg zijn armen om het slachtoffer heen en stak hem in de rug.

"Pas toen hij een derde keer stak, zag ik dat hij een mes in zijn hand had. Ik heb een nacht op de intensive care doorgebracht. Er is mij in het ziekenhuis verteld dat er een long en een nier zijn geraakt," valt te lezen in de slachtofferverklaring.

De verwondingen bleken levensbedreigend, wat meetelt voor de zwaarte van de straf.

De verdachte beriep zich in de zaak op noodweer. De rechtbank ziet daar geen bewijs voor, vooral omdat de man zelf niet werd aangevallen. Daarnaast kon de verdachte ook niet verklaren hoe de twee steken in de rug pastten in het potentiële noodweerscenario.