Drie verdachten aangehouden na steekpartij in Zuidoost

Amsterdam Stedelijk Museum opent expositie over provokunst in Amsterdam Het Stedelijk Museum in Amsterdam opent zaterdag een expositie over de tijd dat de stad het strijdtoneel van de provobeweging was. Magisch Centrum Amsterdam zal tot 6 januari te zien zijn en dankt zijn naam aan een uitspraak van provokunstenaar Robert Jasper Grootveld uit de jaren zestig.