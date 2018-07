Ambulances Amsterdam doen steeds langer over rit naar gewonde

Dat blijkt uit cijfers van Ambulancezorg Nederland (AZN). Een belangrijke maatstaf is dat 95 procent van de ritten binnen vijftien minuten bij de patiënt moet zijn. In 2017 kwam 90,2 procent op tijd. Dat is 2,6 procent minder dan het jaar daarvoor, in 2016. Dat maakt Amsterdam de op één na slechtste regio van Nederland, na Rotterdam Rijnmond.

Landelijk gezien was 1 procent van de ritten vertraagd. Volgens AZN reden om alarm te slaan.

Redenen voor het verslechteren van de aanrijdtijd is een tekort aan gespecialiseerd personeel en een toenemend aantal spoedoproepen. De nood is zo hoog dat Ambulance Amsterdam drie extra patiëntenvervoerders uit de regio heeft ingezet. Die doen geen spoedvervoer, maar een deel van het "besteld vervoer". Volgens Frans Sier, interim-directeur van de instantie, is dat een noodoplossing. "Het is te duur om daar langer dan nodig mee door te gaan."