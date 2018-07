Politiek Kamer wil uitleg van minister over dodelijke steekpartij in Amsterdamse metro De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) spreken over de fatale steekpartij in een Amsterdamse metro in juli 2017 en mogelijke fouten van hulpverleners en overheidsdiensten die daaraan vooraf zijn gegaan. De schizofrene en gewelddadige Philip O. stak toen een jonge vader dood.