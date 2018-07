Beloning van 20.000 euro voor gouden tip dodelijke schietpartij in Nieuw-West

Tasic was nog geen uur in Nederland, toen hij omstreeks 22.15 uur werd neergeschoten op de Piet Mondriaanstraat in Slotervaart. Dat werd dinsdagavond bekendgemaakt tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht.

De man werd gevonden voor een van de portiekwoningen in de straat. Hij was met tientallen kogels doorzeefd. In het ziekenhuis overleed hij. Er is diezelfde avond gezocht met een politiehelikopter, maar van de dader(s) was geen spoor te bekennen.

De politie vermoedt dat Tasic in de val is gelokt toen hij een taxi nam naar de Piet Mondriaanstraat. De politie vermoedt dat hij een conflict had in de drugswereld. Mogelijk had de dader ook een Servische achtergrond.

Plons

De schutter rende na de schietpartij weg via een steegje bij een brede sloot. Een getuige hoorde kort daarop een plons in een nabije sloot, waar de politie nog diezelfde avond het moordwapen, een semi-automatisch vuurwapen, aantrof.

De politie is nog op zoek naar twee belangrijke getuigen, een man en een vrouw, die de dader vermoedelijk hebben zien vluchten.