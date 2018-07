Defensie wil niet vertrekken van Marineterrein in Amsterdam

Een woordvoerder van Defensie bevestigt berichtgeving in Het Parool hierover. De gemeente geeft aan in gesprek te zijn met het ministerie van Defensie, maar wil verder niets kwijt over de zaak.

Defensie besloot eerder het terrein te verkopen aan de gemeente om een bezuinigingsoperatie te kunnen bekostigen. Na de bezuinigingen krijgt de krijgsmacht er voor het eerst in jaren weer weer geld bij. Daardoor kan Defensie meer locaties behouden.

Hiernaast is de internationale veiligheidssituatie veranderd. Militairen lopen rond in Europese hoofdsteden na aanslagen. Het Marineterrein is volgens Defensie ideaal omdat het afgesloten kan worden en goed bereikbaar is.

Toekomst

Verantwoordelijk wethouder Udo Kock schrijft in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad dat het Rijk de wens om te blijven op 19 juni kenbaar heeft gemaakt. Aanvankelijk had Defensie op 1 juli weg moeten zijn. Nu dat niet is gebeurd, is de toekomst van het Marineterrein volgens Kock onzeker. "Over de ontstane situatie ben ik in gesprek met het Rijk", schrijft hij. Een eerste overleg heeft inmiddels plaatsgevonden en binnenkort volgt opnieuw een gesprek.

Het 14 hectare grote terrein ligt vlakbij Amsterdam Centraal Station. De hoofdstad kreeg het in 2013 terug nadat het ongeveer 350 jaar in handen was geweest van de marine.