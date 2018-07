Drie verdachten van tassendiefstal aangehouden op de Nieuwendijk

Amsterdam Krakers Oud-Zuid: 'We willen hier graag iets niet-commercieels teruggeven' Het is de krakers in een pand aan de Jan Luijkenstraat in Oud-Zuid vooral te doen om de nieuwe bestemming van ruimte. De krakers trokken zondagmiddag in de ruimte op de begane grond van het pand, Daar is ook Hotel Museumzicht gevestigd. Met hun kraakactie willen ze voorkomen dat ook op de begane grond een hotel komt.