Krakers bezetten leegstaan deel van pand in Amsterdam Zuid

Het gaat om een leegstaande ruimte in een gebouw ter hoogte van de Hobbemakade, vlakbij het Rijksmuseum en het Vondelpark. Boven het gedeelte waar de krakers zitten is Hotel Meerzicht gevestigd. Dat hotel is niet gekraakt.

De krakers laten aan AT5 weten dat ze denken dat de eigenaar van de leegstaande ruimte ook een hotel wil beginnen. "Dat willen we niet", zegt hun woordvoerder, die ook in het pand zit. Via een briefje op de deur nodigen ze buurtbewoners uit om binnen te komen en koffie of thee te drinken.

Volgens de woordvoerder bestaat de goep uit Amsterdammers. "Zij slapen anders bij hun vrienden op de bank of zijn weer tijdelijk bij hun ouders gaan wonen, omdat de huurprijzen in de stad absurd hoog zijn."

Agenten hebben gezien dat de ruimte is gekraakt. De normale procedure is dat er eerst aangifte door de eigenaar moet worden gedaan. Die moet ook aantonen dat hij iets met de ruimte gaat doen, want het Openbaar Ministerie wil de politie niet laten ontruimen voor leegstand.