Gemeente wil wildplassers Rembrandtplein tegengaan met plantenbak

Binnenland OM eist acht jaar celstraf tegen man voor neersteken agent in Amsterdam Het Openbaar Ministerie (OM) heeft acht jaar celstraf geëist tegen een man die verdacht wordt van het neersteken van een agent en een Engelse toerist in januari van dit jaar op het Rembrandtplein in Amsterdam. Ook is om tbs met dwangverpleging gevraagd.