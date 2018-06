Amsterdam

Beelden vrijgegeven van gewapende overval op hotel in Nieuw-West

De politie heeft beelden vrijgegeven van een gewapende overval op het WestCord Fashion Hotel aan de Hendrikje Stoffestraat in Nieuw-West in mei. Op de camerabeelden is te zien hoe de personeelsleden onder schot bijna duizend euro cash moeten afstaan.