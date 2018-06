Politie zoekt jonge vrouw die glas in gezicht jongen drukte op Koningsdag

Het slachtoffer hield meerdere snijwonden in zijn gezicht over aan het gevecht. Op de camerabeelden is de vrouw duidelijk herkenbaar te zien.

Het incident vond plaats bij een ruzie in de rij van Jantjes verjaardag, een feestcafé in de Reguliersdwarsstraat. De ruzie mondde uit in een vechtpartij, waarbij de vrouw de jongen meerdere malen in het gezicht heeft geslagen met een glas. De snijwonden die het slachtoffer heeft opgelopen, zijn zo heftig dat ze gehecht moesten worden.

De vrouw die gezocht wordt is ongeveer twintig jaar en heeft donkerblond haar. Verder droeg zij glimmende ronde oorbellen, een zwart leren jas en had zij een lichtkleurige sjaal om haar arm. De politie roept getuigen op zich te melden.