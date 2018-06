Politie zoekt getuigen van overval op koerier Amsterdam-Noord

De koerier was op dat moment bezig met het bezorgen van pakketten in Amsterdam-Noord. Op de Watergangseweg hebben twee personen hem staande gehouden en hem met een vuurwapen bedreigd.

De koerier moest onder bedreiging van het wapen verder rijden over de Watergangseweg. Hierna is het drietal de Volendammerweg ingeslagen en naar de Hilversumstraat gereden. In deze straat hebben de overvallers de koerier vastgebonden achtergelaten in de bestelbus.

Na de overval zijn de daders gevlucht in onbekende richting. De daders droegen allebei donkere kleding, met een zonnebril. Een van hen had een donkere huidskleur en was rond de 1.70 en 1.75 meter lang. De andere overvaller had een getinte huidskleur en was rond de 1.75 en 1.80 meter lang.