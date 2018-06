De schade aan de slagboom had geen gevolgen voor het verkeer, meldt de VID. Inmiddels wordt een nieuwe slagboom naar de Coentunnel gebracht.

Het is de laatste tijd vaker gebeurd dat voertuigen tegen een slagboom rijden en schade veroorzaken. In mei reed er nog een camper tegen de slagboom aan. De schade was toen van korte duur, want een uur later was de boom al weer vervangen.