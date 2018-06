Gemeente sluit illegaal hotel op Oudezijds Voorburgwal

In het pand werden zeven appartementen en 22 slaapplekken aangetroffen, meldt de politie op Facebook.

Handhavers hebben ontdekt dat twee woningen zonder vergunning zijn samengevoegd in het pand. Ook is geconstateerd dat het pand gebruikt werd als logiesverblijf waar woningen illegaal verhuurd werden als shortstay- of vakantieappartementen. In het pand werd ook een appartement als kantoor gebruikt.

Tijdens de controle werden vijf mensen aangetroffen in het illegale hotel. Drie daarvan vertelden dat als toerist een matras konden huren voor tien euro per nacht. De twee anderen zaten daar via een vriend.

Slechte staat

Volgens de politie is het pand in zeer slechte staat. In de doucheruimtes zijn de plafonds deels weggerot en in de aangebouwde balkons zitten gaten in de vloeren. Daarnaast is er sprake van instortingsgevaar en constateerde de brandweer dat het pand brandonveilig is.

Het pand is direct voor ten minste drie maanden gesloten. Daarnaast legt de gemeente de eigenaar van het pand een boete op van 61.500 euro voor illegale woononttrekking door samenvoeging, het gebruik als kantoorruimte en illegale vakantieverhuur.