Van Aartsen zeer geschokt na aanrijding gebouw Telegraaf

"Alles wat te maken heeft met pers, en de vrijheid van pers om te kunnen schrijven wat je wilt, dat is zo'n belangrijke steunpilaar voor de democratie. Een aanslag als deze is dan ook zeer ernstig", aldus Van Aartsen.

Van Aartsen spreekt dinsdagmiddag met het Openbaar Ministerie (OM) en de politie over extra veiligheidsmaatregelen voor De Telegraaf en mogelijk ook andere media in de stad. Het gaat volgens de burgemeester zowel om zichtbare als onzichtbare maatregelen.

Een busje reed dinsdagochtend rond 4.00 uur in de glazen pui van het pand van De Telegraaf in Amsterdam. Het voertuig is binnen in brand gestoken. Daardoor is het gebouw flink beschadigd geraakt. Bij het incident zijn geen gewonden gevallen. De politie laat weten dat de bestuurder met opzet op het gebouw is ingereden.

'Twee daders'

Op bewakingsbeelden die De Telegraaf heeft vrijgegeven, is te zien dat de bestuurder na de botsing het busje is uitgestapt en iets aansteekt. Op een tweede foto is te zien dat de man wegrent, terwijl het busje vlam vat. Ondanks de hoge vlammen had de brandweer de brand snel onder controle.

De politiewoordvoerder kan nog niet bevestigen of het om een aanslag gaat. "Daar heb je een verdachte en een motief voor nodig." Er is nog niemand aangehouden. De recherche doet nog onderzoek.

Het zou om twee daders gaan. De persoon die de bestelauto heeft bestuurd en de bestuurder van de Audi. De politie zoekt getuigen van het incident.